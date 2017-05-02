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Танцы на вокзале


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Вчера, 13:00
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В эту пятницу, 28 апреля, ангарские школьники устроили танцы под открытым небом. Танцевали на площади Ленина и на привокзальной площади. Но не просто так, не развлечения ради. Что пытались сказать?

На привокзальной площади воспитанники Центра помощи детям зарядили настоящий рок-н-ролл. 12 ребят в ярких костюмах и с бешеным драйвом под громкую музыку пытались привлечь внимание к теме безопасности на железной дороге - дети должны веселиться, а не гибнуть под поездами. Только за прошлый год на железной дороге в области пострадало 16 детей, 3 из них погибло. Это выступление сироты из центра готовили несколько месяцев.

Ольга КНЯЗЕВА
Фото Николая СТЕРНИНА
Видео Игоря Щукина


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