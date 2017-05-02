Танцы на вокзале



Ольга КНЯЗЕВА

Фото Николая СТЕРНИНА

Видео Игоря Щукина

На привокзальной площади воспитанники Центра помощи детям зарядили настоящий рок-н-ролл. 12 ребят в ярких костюмах и с бешеным драйвом под громкую музыку пытались привлечь внимание к теме безопасности на железной дороге - дети должны веселиться, а не гибнуть под поездами. Только за прошлый год на железной дороге в области пострадало 16 детей, 3 из них погибло. Это выступление сироты из центра готовили несколько месяцев.