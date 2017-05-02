Наше видео

12 мая 2017 года по всему миру прошла волна хакерских атак с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry). По данным «Лаборатории Касперского», хакеры произвели более 45 тыс. попыток заражения различных систем в 74 странах. Целями злоумышленников, требующих выкуп за доступ к зашифрованным вирусом файлам, стали, в частности, медучреждения в Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, американский почтовый гигант FedEx, российские Сбербанк, «МегаФон» а также МВД и МЧС России.