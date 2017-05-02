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В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»


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Вчера, 12:42
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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали троих молодых людей, подозреваемых в краже вещей из салона иномарки.

Противоправный инцидент произошёл 24 мая на улице Лермонтова областного центра. Как установили оперативники, преступники с помощью код-граббера проникли в салон автомобиля Toyota Mark-II, припаркованного у супермаркета, и украли оттуда оставленную владельцем барсетку. В результате успешно проведённой операции в течение нескольких минут сыщики обезвредили злоумышленников.

В отдел полиции № 3 были доставлены двое иркутян и один братчанин, все они ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

В ходе неотложных следственных действий сотрудниками органов внутренних дел обнаружено и изъято: автомобиль Nissan Skyline, на котором передвигались подозреваемые; алгоритмический код-граббер, замаскированный под брелок сигнализации; антирадар и похищенная барсетка, которая впоследствии будет возвращена законному владельцу.

Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.

Вместе с тем, полицейские настоятельно рекомендуют автовладельцам не оставлять в салоне припаркованных машин ценные вещи.

38.мвд.рф

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