Наше видео

Накануне утром в одном из торговых павильонов, расположенных в Куйбышевском районе областного центра, сотрудники оперативно-сыскного отдела городского управления МВД с поличным задержали подозреваемого в карманной краже. Проведенной операции по изобличению «карманника» предшествовал комплекс специальных оперативно-розыскных мероприятий. При задержании 36-летний мужчина оказал сопротивление сыщикам и предпринял попытку скрыться, однако правоохранители пресекли его намерения.В ходе доследственной проверки установлено, что ранее судимый житель деревни Грановщина, придя в торговый центр, вытащил гаджет из кармана покупателя, стоявшего у кассы. Сам потерпевший не заметил пропажи и был очень удивлён, когда полицейские вернули ему телефон, ещё несколько минут назад находившийся у него в куртке.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности подозреваемого, полиция просит обращаться в ближайший ОВД или по телефону 83952-21-68-05.Законный владелец дорогостоящего телефона искренне поблагодарил оперативников за высокий профессионализм, благодаря которому в считаные минуты была раскрыта карманная кража, а ему возвращено ценное имущество.