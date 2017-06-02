.
,

Карманник за работой. Скрытая камера


0

Вчера, 13:26
 Количество просмотров: 138
    



Сотрудники полиции с поличным задержали ранее судимого жителя Иркутского района, который подозревается в карманной краже гаджета стоимостью 20 тысяч рублей.

Накануне утром в одном из торговых павильонов, расположенных в Куйбышевском районе областного центра, сотрудники оперативно-сыскного отдела городского управления МВД с поличным задержали подозреваемого в карманной краже. Проведенной операции по изобличению «карманника» предшествовал комплекс специальных оперативно-розыскных мероприятий. При задержании 36-летний мужчина оказал сопротивление сыщикам и предпринял попытку скрыться, однако правоохранители пресекли его намерения.

В ходе доследственной проверки установлено, что ранее судимый житель деревни Грановщина, придя в торговый центр, вытащил гаджет из кармана покупателя, стоявшего у кассы. Сам потерпевший не заметил пропажи и был очень удивлён, когда полицейские вернули ему телефон, ещё несколько минут назад находившийся у него в куртке.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности подозреваемого, полиция просит обращаться в ближайший ОВД или по телефону 83952-21-68-05.

Законный владелец дорогостоящего телефона искренне поблагодарил оперативников за высокий профессионализм, благодаря которому в считаные минуты была раскрыта карманная кража, а ему возвращено ценное имущество.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Карманник за работой. Скрытая камера
Салют в честь дня города. Иркутск
Первый полет МС-21
Все новости категории

Спортивные новости
"Серебро" на первенстве России по самбо среди девушек 13-14 лет
Ангарчанин успешно выступил на соревнованиях по картингу
Попали в цель
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Бензин загорелся
Сбил и уехал
Спасатели Ангарска вернут 3 млн рублей в областной бюджет
Все новости категории

Общество
Не молчи!
Сделал дело - встречай праздник смело!
Костры не жжём до сентября
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (60)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru