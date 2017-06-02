Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске

Накануне, при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области, 39-летний местный житель, был задержан после того, как он реализовал очередную партию марихуаны.По версии оперативников, ранее судимый за аналогичные преступления ангарчанин организовал в одном из популярных мессенджеров магазин наркотических средств и осуществлял их сбыт путем размещения тайников-закладок. В целях конспирации свой товар подозреваемый реализовывал в одиночку.В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли различные вещественные доказательства, в числе которых сотовые телефоны, пакеты с расфасованными наркотическими веществами, упаковочный материал. Всё изъятое направлено на экспертизу. Интернет-магазин прекратил свою деятельность.По данному факту следственным отделом №3 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.