.
,

Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске


0

Сегодня, 12:44
 Количество просмотров: 104
    



Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в сбыте наркотиков с использованием сети Интернет.

Накануне, при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области, 39-летний местный житель, был задержан после того, как он реализовал очередную партию марихуаны.

По версии оперативников, ранее судимый за аналогичные преступления ангарчанин организовал в одном из популярных мессенджеров магазин наркотических средств и осуществлял их сбыт путем размещения тайников-закладок. В целях конспирации свой товар подозреваемый реализовывал в одиночку.

В ходе личного досмотра и обысков по месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли различные вещественные доказательства, в числе которых сотовые телефоны, пакеты с расфасованными наркотическими веществами, упаковочный материал. Всё изъятое направлено на экспертизу. Интернет-магазин прекратил свою деятельность.

По данному факту следственным отделом №3 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

www.youtube.com
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Утверждена программа «Парасибириады – 2017»
11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете
Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Страшное ДТП в Забайкалье
Задержан подозреваемый в незаконной охоте на медведей
6-летняя девочка выпала из окна дома в Ангарске
Все новости категории

Общество
12 лесных пожаров в результате гроз 13 июня
Концерт в исправительной колонии № 14
Ангарчане победили в областных соревнованиях «Орленок»
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (135)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru