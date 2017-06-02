Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

В ходе неотложных следственных действий сотрудники следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» обнаружили и изъяли порядка 50 граммов аналогичного наркотика и около 600 граммов порошкообразного вещества в гаражном боксе, принадлежащего подозреваемому. Кроме этого сотрудники органов внутренних дел обнаружили тайник, в котором находилось еще почти 2 кг порошкообразного вещества. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.По сведениям оперативников, мужчина занимался сбытом наркотиков около двух месяцев, при этом сам их не употреблял. Запрещенные вещества распространял на территории Иркутска.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста.