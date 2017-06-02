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Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков


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Сегодня, 13:31
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29-летний иркутянин был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России «Иркутское» при совершении закладки синтетического наркотика весом около 20 граммов возле гаражного кооператива, расположенного в микрорайоне Университетский областного центра.

В ходе неотложных следственных действий сотрудники следственной части Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» обнаружили и изъяли порядка 50 граммов аналогичного наркотика и около 600 граммов порошкообразного вещества в гаражном боксе, принадлежащего подозреваемому. Кроме этого сотрудники органов внутренних дел обнаружили тайник, в котором находилось еще почти 2 кг порошкообразного вещества. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

По сведениям оперативников, мужчина занимался сбытом наркотиков около двух месяцев, при этом сам их не употреблял. Запрещенные вещества распространял на территории Иркутска.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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