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Захват подпольного казино в Иркутске


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Сегодня, 13:19
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Третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, по факту создания, руководства и участия в преступном сообществе для совместного совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следователями Следственного управления СКР по Иркутской области, с использованием оперативной информации УФСБ России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии проведены необходимые следственные действия, направленные на выявление и пресечение деятельности группы граждан, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр на территории регионального центра в период с 2011 по 2016 годы.

В ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами проведено более 30 обысков. Пресечена деятельность семи незаконных крупных игорных заведений с изъятием игровых автоматов и других вещественных доказательств. Следователями проведен ряд экспертиз: бухгалтерских, компьютерно-технических, почерковедческих, а также собраны многочисленные показания свидетелей.

По версии следствия, преступное сообщество имело свой аппарат управления, коллективный совещательный орган, бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры осуществляли непосредственный контроль деятельности за персоналом игорных заведений.

Кроме того, в ходе предварительного следствия получены доказательства того, что членами преступного сообщества осуществлялось скрытое наблюдение за зданиями, в которых дислоцируются правоохранительные органы с целью противодействия их деятельности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

СУ СКР по Иркутской области

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