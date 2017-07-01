Захват подпольного казино в Иркутске

Следователями Следственного управления СКР по Иркутской области, с использованием оперативной информации УФСБ России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии проведены необходимые следственные действия, направленные на выявление и пресечение деятельности группы граждан, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр на территории регионального центра в период с 2011 по 2016 годы.В ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами проведено более 30 обысков. Пресечена деятельность семи незаконных крупных игорных заведений с изъятием игровых автоматов и других вещественных доказательств. Следователями проведен ряд экспертиз: бухгалтерских, компьютерно-технических, почерковедческих, а также собраны многочисленные показания свидетелей.По версии следствия, преступное сообщество имело свой аппарат управления, коллективный совещательный орган, бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, штат техников по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, службу безопасности. Управляющие и менеджеры осуществляли непосредственный контроль деятельности за персоналом игорных заведений.Кроме того, в ходе предварительного следствия получены доказательства того, что членами преступного сообщества осуществлялось скрытое наблюдение за зданиями, в которых дислоцируются правоохранительные органы с целью противодействия их деятельности.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.