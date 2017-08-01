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Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске


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Вчера, 14:05
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Ангарские полицейские ведут поиск подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис организации, занимающейся кредитованием граждан.

Вечером 21 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение из Мегета о том, что в помещение финансовой организации ворвались двое мужчин. Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили деньги и скрылись. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), возбуждено уголовное дело.

Полиция Ангарска проводит комплекс мероприятий по установлению личностей и места нахождения подозреваемых. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

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