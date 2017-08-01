Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске

Вечером 21 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение из Мегета о том, что в помещение финансовой организации ворвались двое мужчин. Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили деньги и скрылись. Ущерб составил 40 тысяч рублей.Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников.По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), возбуждено уголовное дело.Полиция Ангарска проводит комплекс мероприятий по установлению личностей и места нахождения подозреваемых. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируется.