Задержан насильник из Усолья

Напомним, вчера утром девушка направлялась на вокзал. На улице Луначарского ей встретился неизвестный мужчина, который, под угрозой применения физической расправы, изнасиловал её, а после - скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.В эти минуты с задержанным работают следователи. Мужчина дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.