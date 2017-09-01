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Задержан насильник из Усолья


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Сегодня, 13:59
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В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки. Им оказался 27-летний местный житель, инвалид детства, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере.

Напомним, вчера утром девушка направлялась на вокзал. На улице Луначарского ей встретился неизвестный мужчина, который, под угрозой применения физической расправы, изнасиловал её, а после - скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В эти минуты с задержанным работают следователи. Мужчина дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области

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