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Мошенник с цепочкой из Иркутска


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Сегодня, 11:05
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Видео: 38.мвд.рф

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в совершении аферы, связанной с продажей товара.

Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы областного центра, которая сообщила, что ее обманули мошенники.

В ходе проверки этой информации установлено, что на одном из популярных интернет-сайтов купли-продажи заявительница разместила объявление о продаже золотой цепочки. Заинтересованный этим предложением неизвестный мужчина позвонил продавцу. Та с готовностью согласилась продать украшение, и встретилась с потенциальным покупателем. Через мобильный банк гражданина перевел ей денежные средства в размере 32 тысяч рублей. Забрал цепочку и ушел в неизвестном направлении. Позже девушка проверила счет и выяснила, что средства не поступили.

В ходе обысковых мероприятий у молодого человека изъяты предполагаемые орудия преступления – несколько сотовых телефонов, банковские карты, а также сим-карты.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, в том числе и за пределами Иркутской области.

В настоящее время расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», занимаются следователи межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый по решению суда помещен в изолятор временного содержания.

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