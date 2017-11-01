Спасли косулю

Сигнал о попавшем в беду диком животном на территории студгородка Братского госуниверситета полицейские получили около десяти часов утра. Дежурный сообщил, что на улице Солнечной в металлическом ограждении студенческого общежития находится, предположительно, косуля. При осмотре территории полицейские нашли испуганное дикое животное, которое, вероятно, спасаясь от собак, попыталось проскочить сквозь забор, но окончательно застряло между прутьями. Подручными средствами вызволить косулю из неожиданного плена оказалось невозможным. Решено было вызвать специалистов из МЧС с гидравлическими ножницами для резки металла.В ожидании подмоги, экипаж ППС полиции в составе Павла Радимова, Феликса Самылова и Михаила Киселёва нашли верёвку, которой зафиксировали передние и задние ноги дикой козы. Сотрудники понимали, что, почувствовав свободу, животное может кинуться наутёк и навлечь на себя ещё какую-нибудь беду.Операция по освобождению закончилась успешно. Косулю погрузили в автомобиль сотрудников спасательной службы, которые пообещали выпустить заплутавшее животное в дикой природе.