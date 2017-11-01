.
,

Спасли косулю


0

Вчера, 10:30
 Количество просмотров: 116
    



Необычную совместную спасательную операцию провели сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское» и сотрудники МЧС накануне в городе Братске Иркутской области.

Сигнал о попавшем в беду диком животном на территории студгородка Братского госуниверситета полицейские получили около десяти часов утра. Дежурный сообщил, что на улице Солнечной в металлическом ограждении студенческого общежития находится, предположительно, косуля. При осмотре территории полицейские нашли испуганное дикое животное, которое, вероятно, спасаясь от собак, попыталось проскочить сквозь забор, но окончательно застряло между прутьями. Подручными средствами вызволить косулю из неожиданного плена оказалось невозможным. Решено было вызвать специалистов из МЧС с гидравлическими ножницами для резки металла.

В ожидании подмоги, экипаж ППС полиции в составе Павла Радимова, Феликса Самылова и Михаила Киселёва нашли верёвку, которой зафиксировали передние и задние ноги дикой козы. Сотрудники понимали, что, почувствовав свободу, животное может кинуться наутёк и навлечь на себя ещё какую-нибудь беду.

Операция по освобождению закончилась успешно. Косулю погрузили в автомобиль сотрудников спасательной службы, которые пообещали выпустить заплутавшее животное в дикой природе.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (г.Братск)

www.youtube.com
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Спасли косулю
Мошенник с цепочкой из Иркутска
Задержан насильник из Усолья
Все новости категории

Спортивные новости
«Ермак» – «ЦСК ВВС» (Самара) 5:2
Две золотых медали привезли скалолазы из Тюмени
Ермак - Дизель 1: 3
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Трое человек погибли при столкновении легковушки и фуры
Кухонным ножом в спину
В Иркутске, в результате ДТП погибла женщина
Все новости категории

Общество
Авиакомпания «Ямал» встала в очередь на покупку МС-21
Повторить революцию не удалось
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Статей за Ноябрь 2017 (50)
Статей за Октябрь 2017 (215)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru