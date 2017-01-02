У всех всё куплено, наряжено, вымыто, сварено, уже вот-вот. У всех, кроме меня. Я по-прежнему к Новому году не готова. От этого просыпаюсь несколько ночей в холодном поту, впадаю в панику прямо посреди рабочего дня, злюсь.