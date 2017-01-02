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ГДЕ НАС НЕТ

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 20:33

ГДЕ НАС НЕТ
Вопрос на засыпку: где в нашем небольшом городе можно оказаться в плотной толпе – такой, что не вздохнуть, не пошевелиться? В автобусе в час пик, на розыгрышах призов на «черных пятницах» или… на ярмарке вакансий в центре занятости населения. Найти сегодня хорошую работу мечтают многие ангарчане.

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Попала в газету

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 19:05

Попала в газету
Наша 40-летняя 13500-я подписчица Валентина Ивановна АБРОСЬКИНА приехала за призом в газету из Мегета вместе с соседкой Ниной Валентиновной АНДРЕЕВОЙ. Валентина Ивановна – инвалид с детства, живёт в одном подъезде с Ниной Валентиновной. Дружат по-соседски. «Вот и я нечаянно попала в газету!» - улыбается нам соседка Нина Валентиновна.

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С 1 февраля пенсии увеличатся

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 13:39

Страховые пенсии в нашей стране ежегодно повышали дважды в год - в феврале и апреле, но в 2016 году их индексировали только один раз. Как будет в этом?

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Зарплату обещают повысить

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 13:34

Соглашение о повышении минимального размера заработной платы было подписано 26 января.

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Запись начинается!

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 13:32

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Министры едут к нам

Рубрика: Власть и политика Автор: Администратор  Дата: Вчера, 13:29

31 января, во вторник, в Ангарске будет работать общественная приёмная губернатора Иркутской области.

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