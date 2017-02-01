Роспотребнадзор арестовал 205 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Согласно результатам экспертизы количество ядовитого спирта в продукте превышает предельно допустимые нормы до 125 раз. На всю продукцию сейчас наложен арест, решение об её уничтожении будет принимать суд.
Изменились правила отлова и содержания безнадзорных животных. Если раньше в приютах бездомных собак и кошек содержали по 6 месяцев, то сейчас срок их пребывания сократился до одного месяца. Это позволит за те же деньги отлавливать больше четвероногих бродяг.
С 13 по 17 февраля 2017 года в Иркутской области пройдет второй открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений области в возрасте от 18 до 22 лет.
Наконец-то, потеплело. И хотя эта зима толком нас ещё не пугала сильными морозами, мы уже успели от неё изрядно устать: начавшись в первых числах октября, она получилась ужасно длинной. Поэтому всем уже хочется весны.
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