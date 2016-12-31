Удивительная ситуация сложилась у нас под конец года. Вернее, сложилась-то она довольно давно, только под конец года стала достоянием общественности. Ангарск не получил положенных ему 373 миллиона рублей.
Ранним утром, 29 декабря, на федеральной трассе Р-255 между Биликтуем и Железнодорожным произошло серьезное ДТП, в котором понадобилась экстренная помощь ангарских спасателей. Находящиеся на дежурстве Евгений ЗАЛЕВИЧ и Александр СИДОРОВ получили вызов в семь часов.
У всех всё куплено, наряжено, вымыто, сварено, уже вот-вот. У всех, кроме меня. Я по-прежнему к Новому году не готова. От этого просыпаюсь несколько ночей в холодном поту, впадаю в панику прямо посреди рабочего дня, злюсь.
Комментариев: 0