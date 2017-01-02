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УБИЛ СОКАМЕРНИКА

Рубрика: Происшествия Автор: Администратор  Дата: Сегодня, 01:20

УБИЛ СОКАМЕРНИКА
Владимир МАРТУСОВ совершил новое преступление

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Избави нас от лукавого

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Сегодня, 00:54

Избави нас от лукавого
На этой неделе ангарчане отмечали один из главных православных праздников - Крещение Господне. Купались в иордани за лагерем «Казачье войско».

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Газету возим в Шелехов

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Сегодня, 00:40

Газету возим в Шелехов
15000-я подписчица Надежда Степановна АНОДИНА пришла в редакцию не одна. С подругой Нелой Ивановной ТЮМЕНЦЕВОЙ. Как и наша подписчица, подруга много лет выписывает нашу газету (с 1972 года). И тоже ждёт, когда ей достанется приз от газеты «Время». Погодите, скоро и на вашей улице будет праздник!

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Мусор в дело

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Сегодня, 00:30

Мусор в дело
Говорят, что водные лыжи, меховые наушники и фруктовое мороженое на палочке изобрели… дети. Не знаем, так это или нет, но современные дети способны изобрести даже машину времени.

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Бывших не бывает

Рубрика: Происшествия Автор: Администратор  Дата: Сегодня, 00:18

Бывших не бывает
Андрей СУСЛОВ, начальник управления МВД России по городу Ангарску, отметил, что благодаря бдительности Татьяны ЛЮТИКОВОЙ полиция задержала грабителя по горячим следам.

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Сколько ждать?

Рубрика: Народный телефон Автор: Администратор  Дата: Вчера, 23:51

Сколько ждать?
- 6 января по телефону 066 отправила поздравительную телеграмму в Ангарск, в 9-й микрорайон. Телеграмму приняли, но до адресата так и не донесли. Что это за услуга? Я возмущена! Пусть мне вернут деньги!

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