Наконец-то, потеплело. И хотя эта зима толком нас ещё не пугала сильными морозами, мы уже успели от неё изрядно устать: начавшись в первых числах октября, она получилась ужасно длинной. Поэтому всем уже хочется весны.

С 13 по 17 февраля 2017 года в Иркутской области пройдет второй открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений области в возрасте от 18 до 22 лет.

Роспотребнадзор арестовал 205 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Согласно результатам экспертизы количество ядовитого спирта в продукте превышает предельно допустимые нормы до 125 раз. На всю продукцию сейчас наложен арест, решение об её уничтожении будет принимать суд.

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