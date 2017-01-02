Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Зарядите батарейки!

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

Зарядите батарейки!
Зачем нужно отдыхать в Новый год

Комментариев: 0

Кругом обман

Рубрика: Взгляд Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

Удивительная ситуация сложилась у нас под конец года. Вернее, сложилась-то она довольно давно, только под конец года стала достоянием общественности. Ангарск не получил положенных ему 373 миллиона рублей.

Комментариев: 0

Погода в доме

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

Погода в доме
11000-я подписчица газеты «Время» Галина БАРАНОВА всегда знает, какая у нас будет погода. Потому что её муж Алексей Баранов, работает в Ангарской гидрометобсерватории.

Комментариев: 0

Редкие птицы

Рубрика: Культура Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

Редкие птицы
В Ангарске 27 декабря в ДК «Нефтехимик» прошёл ежегодный фестиваль молодёжных субкультур «Белая ворона».

Комментариев: 0

Лоб в лоб

Рубрика: Происшествия Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

Ранним утром, 29 декабря, на федеральной трассе Р-255 между Биликтуем и Железнодорожным произошло серьезное ДТП, в котором понадобилась экстренная помощь ангарских спасателей. Находящиеся на дежурстве Евгений ЗАЛЕВИЧ и Александр СИДОРОВ получили вызов в семь часов.

Комментариев: 0

Второй хлеб

Рубрика: Взгляд Автор: Администратор  Дата: 31 декабря 2016

У всех всё куплено, наряжено, вымыто, сварено, уже вот-вот. У всех, кроме меня. Я по-прежнему к Новому году не готова. От этого просыпаюсь несколько ночей в холодном поту, впадаю в панику прямо посреди рабочего дня, злюсь.

Комментариев: 0

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4642 Далее

Наше видео
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Ту-154 упал в Сочи!
Все новости категории

Спортивные новости
Серебро на третьем этапе Кубка мира по бобслею
74 спортсмена Приангарья стали мастерами спорта России
Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, военный билет,
водительское удостоверение
на имя
КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
за вознаграждение.
Тел. 8-914-944-74-91.

ДРУЗЬЯ,
ВЫ ЕЩЁ НЕ РЕШИЛИ
ЧТО ПОДАРИТЬ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
своим родителям и друзьям?
Подарите им
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ "ВРЕМЯ"!
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
До 31 декабря
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (7)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru