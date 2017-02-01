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ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ

Рубрика: Происшествия Автор: Администратор  Дата: Вчера, 13:09

ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ
1 февраля в Ангарском городском суде состоялось первое заседание по делу Александра КУСТОВА, который в октябре 2015 года на улице Алешина сбил насмерть Инну КАЗЬМИНУ.

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205 литров яда

Рубрика: Происшествия Автор: Администратор  Дата: Вчера, 12:47

Роспотребнадзор арестовал 205 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Согласно результатам экспертизы количество ядовитого спирта в продукте превышает предельно допустимые нормы до 125 раз. На всю продукцию сейчас наложен арест, решение об её уничтожении будет принимать суд.

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50 млн. потребуют вернуть

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 12:40

Прокуратура Приангарья спросит с ЗАО «Стройкомплекс» за 50 млн. рублей бюджета. Минстроем Иркутской области и компанией допущены нарушения условий предоставления субсидий.

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Сократили до месяца

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 12:35

Сократили до месяца
Изменились правила отлова и содержания безнадзорных животных. Если раньше в приютах бездомных собак и кошек содержали по 6 месяцев, то сейчас срок их пребывания сократился до одного месяца. Это позволит за те же деньги отлавливать больше четвероногих бродяг.

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Пора задуматься

Рубрика: Общество Автор: Администратор  Дата: Вчера, 12:25

С 13 по 17 февраля 2017 года в Иркутской области пройдет второй открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений области в возрасте от 18 до 22 лет.

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Потеплело

Рубрика: Погода Автор: Администратор  Дата: Вчера, 12:21

Наконец-то, потеплело. И хотя эта зима толком нас ещё не пугала сильными морозами, мы уже успели от неё изрядно устать: начавшись в первых числах октября, она получилась ужасно длинной. Поэтому всем уже хочется весны.

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Происшествия
ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ
205 литров яда
Сгорел на даче
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Общество
50 млн. потребуют вернуть
Сократили до месяца
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