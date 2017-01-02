Вопрос на засыпку: где в нашем небольшом городе можно оказаться в плотной толпе – такой, что не вздохнуть, не пошевелиться? В автобусе в час пик, на розыгрышах призов на «черных пятницах» или… на ярмарке вакансий в центре занятости населения. Найти сегодня хорошую работу мечтают многие ангарчане.
Наша 40-летняя 13500-я подписчица Валентина Ивановна АБРОСЬКИНА приехала за призом в газету из Мегета вместе с соседкой Ниной Валентиновной АНДРЕЕВОЙ. Валентина Ивановна – инвалид с детства, живёт в одном подъезде с Ниной Валентиновной. Дружат по-соседски. «Вот и я нечаянно попала в газету!» - улыбается нам соседка Нина Валентиновна.
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