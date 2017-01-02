15000-я подписчица Надежда Степановна АНОДИНА пришла в редакцию не одна. С подругой Нелой Ивановной ТЮМЕНЦЕВОЙ. Как и наша подписчица, подруга много лет выписывает нашу газету (с 1972 года). И тоже ждёт, когда ей достанется приз от газеты «Время». Погодите, скоро и на вашей улице будет праздник!
- 6 января по телефону 066 отправила поздравительную телеграмму в Ангарск, в 9-й микрорайон. Телеграмму приняли, но до адресата так и не донесли. Что это за услуга? Я возмущена! Пусть мне вернут деньги!
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